Бред и ложь: известный композитор разгневал сеть рассказом о добровольцах

Сеть взорвалась после высказываний композитора

Пользователей сети сильно возмутило высказывание украинского композитора Владимира Быстрякова по поводу добровольцев на Донбассе, о которых он рассказал в программе "Круглый стол".

Быстряков заявил, что был в доме культуры в поселке Счастье Луганской области. И когда на улице было очень холодно, то добровольческие батальоны прорезали в сцене дырку, чтобы справлять туда нужду.

"Они прорезали в сцене дырку, чтоб далеко не ходить, и в эту дырку они какали. Вот этим они отметились", - отметил композитор.

Видео: YouTube/НАШ.МАКСІ-ТВ

Такое высказывание сильно разозлило пользователей сети, которые подчеркнули, что это полный бред.

"Бред и ложь. Если бы ты был там, или там жили твои родные, то ты бы знал, что Счастье - это город в Луганской области, а не поселок", - прокомментировал пользователь.

"В голове у него дырка", - написали в соцсети.

"Он до сих пор гадит. Пора б уже и грехи замаливать", - пишут пользователи.

"Добробатам нужно было его в АТО свозить на пару суток. Из него бежало бы, как из ведра",- подчеркнул пользователь сети.

"Стыдно слышать такое", - негодуют в сети.

"Как у Быстрякова вообще язык поворачивается такое говорить", - отмечают люди.

"Композитору лучше вообще молчать, а не придумывать разный бред", - продолжают возмущаться в сети.

Напомним, что скандал с издевательствами над АТОшником набирает обороты. Активистка Ольга Решетилова поделилась новыми деталями жуткой истории.

Ранее сообщалось о том, что в Пирятине подростки жестоко избили мужчину, но дело пытаются замять.