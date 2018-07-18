Бричка, пиво и билборды: как Домагоя Виду встретили в родном селе (фото)

Фото: Домагой Вида (instagram com/domagojvida)

Встречать футболиста вышел весь город

Известный футболист сборной Хорватии Домагой Вида после окончания Чемпионата мира по футболу - 2018, отправился вместе с семьей в родной городок Дони-Михолянц. О том, как прославившегося спортсмена встречали на родине, рассказывает ТСН.

Домагой Вида, после завоевания серебряных медалей со сборной Хорватии на Чемпионате мира по футболу -2018, который проходил в России, поехал навестить родной городок вместе со своей семьей. Встречать футболиста в Дони-Михолянце собрались жители всей округи.

Фото: jutarnji.hr

Футболиста переодели в национальную одежду, усадили в бричку и отправили кататься. В честь приезда известного спортсмена в городке устроили танцы, гуляния и веселье.

Домагой поблагодарил всех, кто пришел для того, чтобы встретиться со своим знаменитым земляком и выпил вместе с гостями.

Видео: YouTube/Slavonska Televizija

Напомним, сборная Хорватии впервые за всю историю чемпионата вышла в финал. Хорваты проиграли сборной Франции со счетом 2:4.

Домагой Вида стал известен на весь мир, после того, как записал видео, в котором посвятил победу сборной Украине и даже сказал патриотические слова "Слава Украине".

ФИФА вынесла ему предупреждение за некорректное поведение, а украинцы, а также многие другие жители планеты выразили ему свою поддержку.

Видео: STYLER.rbc.ua