Бричка, пиво і білборди: як Домагоя Віду зустріли в рідному селі (фото)

Фото: Домагой Віда (instagram com/domagojvida)

Зустрічати футболіста вийшло все місто

Відомий футболіст збірної Хорватії Домагой Віда після закінчення Чемпіонату світу з футболу - 2018, вирушив разом з родиною в рідне містечко Доні-Михолянц. Про те, як прославленого спортсмена зустрічали на батьківщині, розповідає ТСН.

Домагой Віда, після завоювання срібних медалей зі збірною Хорватії на Чемпіонаті світу з футболу -2018, який проходив в Росії, поїхав провідати рідне містечко разом зі своєю родиною. Зустрічати футболіста в Доні-Михолянце зібралися жителі всієї округи.

Фото: jutarnji.hr

Футболіста переодягли у національний одяг, посадили в бричку і відправили кататися. В честь приїзду відомого спортсмена в містечку влаштували танці, гуляння та веселощі.

Домагой подякував усім, хто прийшов для того, щоб зустрітися зі своїм знаменитим земляком і випив разом з гостями.

Відео: YouTube/Slavonska Televizija

Нагадаємо, збірна Хорватії вперше за всю історію чемпіонату вийшла у фінал. Хорвати програли збірній Франції з рахунком 2:4.

Домагой Віда став відомий на весь світ, після того,ак записав відео, в якому присвятив перемогу збірної Україні та навіть сказав патріотичні слова "Слава Україні".

ФІФА винесла йому попередження за некоректну поведінку, а українці, а також багато інших жителі планети висловили йому свою підтримку.

Відео: STYLER.rbc.ua