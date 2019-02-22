Брусчатку подвезли: в центре Киева перевернулась фура с кирпичами (фото, видео)

В результате инцидента никто не пострадал

В центре Киева на Крещатике грузовик с кирпичами скатился со ступенек в арке здания и перевернулся. Фура задела легковой автомобиль, рекламный щит и дорожный знак, а напротив столичной мэрии теперь целая гора кирпичей. Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Инцидент произошел утром в пятницу, 22 феврля.

Отмечается, что в грузовике Renault Magnum, который стоял на улице Лютеранской, спали два водителя.

Фото: фура рассыпала кирпичи на Крещатике

По неустановленным причинам (возможно, сорвало гидравлику), транспорт покатился вниз, повредив автомобиль Toyota (номер AA2922PA), и частично выкатился на улицу Крещатик, 21.

В результате ДТП пострадавших нет.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Теперь на Крещатике рассыпаны кирпичи, доски и автомобильные шины.

На месте работают полицейские.

В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что картина с рассыпанной по центральной улице столицы брусчаткой напоминает им картину пятилетней давности во время событий Революции Достоинства:

"Фура с кирпичами на Лютеранской... казалось бы, что могло пойти не так..?"

"Круглосуточная доставка кирпича";

"К Майдану брусчатки подвезли";

"Это знак";

"А какого хрена фура с кирпичами делала на Лютеранской? Я на своей машине там очкую ездить, а тут фура, еще и спали";

"Бедные мужики"...

Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, в Киеве в ночь на 22 февраля на пересечении улиц Братиславской и Андрея Малышко произошла жуткая авария - в колонну из четырех фур влетел пассажирский автомобиль "Мерседес", в результате чего погиб человек.

Также мы писали о том, что 14 февраля автомобиль Kia на большой скорости влетел в Nissan, отчего тот врезался в столб. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, недавно в Днепропетровской области грузовик McDonald’s раскромсал легковушку.