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"Будем искать и сажать на кол": жители Измаила жестко обратились к сепаратистам

STYLERLIFE        29.06.2018 - 10:57
Кадр из видео
Кадр из видео

В День Конституции Украины по Измаилу пронесли 100-метровый сине-желтый флаг

28 июня жители нашей страны праздновали День Конституции Украины. Почти во всех городах страны проходили праздничные мероприятия, посвященные этому дню.

В частности, в Измаиле Одесской области в день празднования 22-у годовщины принятия Конституции Украины, а также в рамках Международного рок-фестиваля "Дунайська Січ" местные жители организовали шествие от памятника Тарасу Шевченко до горисполкома и затем - до памятника морякам-дунайцам. 

Активисты и патриоты держали в руках сине-желтые биколоры, а главным атрибутом шествия стал 100-метровый украинский стяг.

 

По Измаилу пронесли 100-метровый флаг Украины​​​​​​​ (фото: izmacity.com)

Активисты прошлись с лозунгами: "Україна понад усе!", "Слава Україні - Героям слава!", "Смерть ворогам!".

 День Конституции Украины в Измаиле (видео: izmacity.com)

"Очень хорошее событие для Измаила... Это политическая акция, но акция, которая должна дать понять всем гражданам Украины, проживающим в Измаиле, что все мы - народ Украины… Эта акция "ласковой" украинизации нацелена на то, чтобы объединить всех под украинскими флагами", - сказал активист Михаил Кузаконь.

Еще один патриот заявил, что "не нужно кричать, что Измаил - это Украина", так как "в этом не должно быть никаких сомнений". При этом он подчеркнул, что в городе "сепары есть, но они спрятались".

"Мы их будем искать и, если надо, сажать на кол. Дунай красивый, глубокий, места там им всем хватит", - добавил он.

 

 

Опубліковано Богданом Осінським Четвер, 28 червня 2018 р.

День Конституции в Измаиле (видео: facebook.com/povstanez)

Кстати, в Донецке в День Конституции вывесили флаг Украины и расклеили патриотичные листовки.

Видео: РБК-Украина

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Теги: День Конституции, Измаил
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