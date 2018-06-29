"Будемо шукати і садити на палю": жителі Ізмаїла жорстко звернулися до сепаратистів

В День Конституції України по Ізмаїлу пронесли 100-метровий синьо-жовтий стяг

28 червня жителі нашої країни святкували День Конституції України. Майже у всіх містах країни проходили святкові заходи, присвячені цьому дню.

Зокрема, в Ізмаїлі Одеської області в день святкування 22-річниці прийняття Конституції України, а також в рамках Міжнародного рок-фестивалю "Дунайська Січ" місцеві жителі організували ходу від пам'ятника Тарасу Шевченку до міськвиконкому і потім - до пам'ятника морякам-дунайцам.

Активісти і патріоти тримали у руках синьо-жовті біколори, а головним атрибутом ходи став 100-метровий український прапор.

По Ізмаїлу пронесли 100-метровий прапор України (фото: izmacity.com)

Активісти пройшлися з гаслами: "Україна понад усе!", "Слава Україні - Героям слава!", "Смерть ворогам!".

День Конституції України в Ізмаїлі (відео: izmacity.com)

"Дуже хороша подія для Ізмаїла... Це політична акція, але акція, яка повинна дати зрозуміти всім громадянам України, які проживають в Ізмаїлі, що всі ми - народ України... Ця акція "лагідної" українізації націлена на те, щоб об'єднати всіх під українськими прапорами", - сказав активіст Михайло Кузаконь.

Ще один патріот заявив, що "не треба кричати, що Ізмаїл - це Україна", так як "у цьому не повинно бути ніяких сумнівів". При цьому він підкреслив, що в місті "сєпари є, але вони сховалися".

"Ми їх будемо шукати і, якщо треба, садити на палю. Дунай гарний, глибокий, місця там всім вистачить", - додав він.

Опубліковано Богданом Осінським Четвер, 28 червня 2018 р.

День Конституції в Ізмаїлі (відео: facebook.com/povstanez)

До речі, в Донецьку в День Конституції вивісили прапор України і розклеїли патріотичні листівки.

Відео: РБК-Україна