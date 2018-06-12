"Забеги на короткую дистанцию": журналист объяснил, почему украинцы делают ошибки на выборах

Роман отметил, что проблема Украины в том, что у нас нет политической элиты

Украинский журналист, телеведущий, экс-участник рок-группы "Мертвий півень" Роман Чайка поделился размышлениями о том, почему украинцы не хотят "быть умными" на выборах. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"Человек как человек каждый день ходит на работу, пользуется определенной системой знаний, зарабатывает деньги, чем лучше он интегрировался со своими знаниями и умениями, тем лучше у него зарплата, следовательно, логика срабатывает. Значит, здесь он homo sapiens. Теперь этот же человек как потребитель заходит в супермаркет и видит там более 100 видов сыра. Он же не будет покупать де*ьмо, правда? Он же покупает то лучшее, что может себе позволить. То есть здесь осознанный выбор лучшего продукта, а не худшего, правда?", - говорит Чайка.

По его словам, украинцы демонстрируют невероятно интересные моменты в "забегах на короткую дистанцию, выстраивании горизонтальных структур, но как только встает вопрос о прочных вертикальных структурах, так сразу все и рассыпается".

Телеведущий обратил внимание, что с 1991 года украинцы так и не научились осознавать свою политическую ответственность.

"Мы живем в парадигме, что сегодня я готов пойти и набить морду Петру, потому что он хочет голосовать за какую-то Юльку, а это неправильно! Надо голосовать за какого-то Васю! Но после выборов я лягу спать, утром проснусь, и мы с Петром будем вместе люто ненавидеть свой выбор, называя его преступной группировкой. Вот и все, и мы в этом цикле с 1991 года", - приводит пример журналист.

Роман отметил, что проблема Украины в том, что у нас нет политической элиты, а украинская власть мыслит категориями "от выборов до выборов" и это - прямая причина нынешнего состояния государства, которое не может полноценно развиваться.

"Мы – безгосударственная нация, элиту которой истребляли в несколько этапов в течение последних ста лет. Элитарность заключается еще и в том, что идет от деда-прадеда", - считает журналист.

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