"Забіги на коротку дистанцію": журналіст пояснив, чому українці роблять помилки на виборах

Роман зазначив, що проблема України в тому, що у нас немає політичної еліти

Український журналіст, телеведучий, екс-учасник рок-групи "Мертвий півень" Роман Чайка поділився роздумами про те, чому українці не хочуть бути розумними" на виборах. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Людина як людина кожен день ходить на роботу, користується певною системою знань, заробляє гроші, чим краще він інтегрувався зі своїми знаннями і вміннями, тим краще у нього зарплата, отже, логіка спрацьовує. Значить, тут він homo sapiens. Тепер ця ж людина як споживач заходить у супермаркет і бачить там понад 100 видів сиру. Він же не буде купувати де*ьмо, правда? Він купує те найкраще, що може собі дозволити. Тобто тут усвідомлений вибір кращого продукту, а не гіршого, правда?", - каже Чайка.

За його словами, українці демонструють неймовірно цікаві моменти в "забігах на коротку дистанцію, вибудовуванні горизонтальних структур, але як тільки постає питання про міцних вертикальних структурах, так відразу все і розсипається".

Телеведучий звернув увагу, що з 1991 року українці так і не навчилися усвідомлювати свою політичну відповідальність.

"Ми живемо в парадигмі, що сьогодні я готовий піти і набити морду Петру, тому що він хоче голосувати за якусь Юльку, а це неправильно! Треба голосувати за якогось Васю! Але після виборів я ляжу спати, вранці прокинуся, і ми з Петром будемо разом люто ненавидіти свій вибір, називаючи його злочинним угрупованням. От і все, і ми в цьому циклі з 1991 року", - наводить приклад журналіст.

Роман зазначив, що проблема України в тому, що у нас немає політичної еліти, а українська влада мислить категоріями "від виборів до виборів" і це - пряма причина нинішнього стану держави, яка не може повноцінно розвиватися.

"Ми – бездержавна нація, еліту якої винищували в кілька етапів протягом останніх ста років. Елітарність полягає ще і в тому, що йде від діда-прадіда", - вважає журналіст.

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