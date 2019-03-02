Что будет с долларом в марте: появился неожиданный прогноз

На валютном рынке не стоит ждать потрясений, а курс в марте останется стабильным, прогнозирует экономист

После выборов курс доллара в Украине будет находиться на отметке 27/28 гривен. Сейчас курс доллара в Украине и дальше остается стабильным, за исключением минимальных отклонений. Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшую неделю курс доллара вряд ли изменится значительнее, чем показатели 26,8/27,2 гривен.

В комментарии для Styler экономист и эксперт "Реанимационного Пакета Реформ" Владимир Дубровский высказал мнение о том, что в первую неделю марта изменений ситуации на валютном рынке ждать не стоит.

В ближайшее время Украину ждет более-менее стабильный курс доллара и евро без особенных колебаний и потрясений, уверен он.

"Вряд ли стоит ждать на валютном рынке каких-то больших потрясений. Думаю, весной как минимум до выборов колебаний валютного курса ждать не надо", - говорит он.

По словам экономиста, перед выборами в Украину заходит немало валюты. К тому же, Нацбанк выкупает доллары на межбанке. Поэтому, считает он, в ближайшее время поводов для беспокойства относительно курса доллара нет.

Фото: Курс доллара будет стабильным, говорит экономист (пресс-служба НБУ)

Но, добавляет экономист, ситуация на валютном рынке может измениться в случае агрессии России. Ведь, насколько известно, поведение этой страны – всегда непредсказуемое.

Но вот дальше все будет зависеть от результатов выборов, добавляет он.

"Курс может меняться в зависимости от результата выборов. От того, кто будет побеждать – предсказуемый кандидат или непредсказуемый. Но даже если победит непредсказуемый, то даже в этом случае, я думаю, пока что гривне ничего не угрожает", - комментирует Владимир Дубровский.

Напомним, ранее Нацбанк повысил официальный курс доллара.

Также стало известно, что недавно НБУ распределил банки на группы.