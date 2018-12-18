Будет холодно: синоптики рассказали о погоде 18 декабря

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях ожидается небольшой снег

Во вторник, 18 октября во всех областях Украины будет холодно, местами температура опустится до -12 градусов, а на западе пройдет снег. Об этом сообщает УНИАН.

По данным синоптиков, на востоке страны будет сухо, без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться от -5 до -7 градусов.

В южных областях будет немного теплее. Там синоптики прогнозируют от +1 градуса до -5 градусов. Днем будет облачно, но без осадков.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Небольшой снег ожидается в западных областях Украины. Ночью температура в регионе опустится до -9 градусов. Днем ожидается от -1 до -3 градусов.

На севере страны будет пасмурно, однако синоптики осадки не прогнозируют. Ночью температура воздуха опустится до -12 градусов. Днем ожидается -6 градусов.

В центральных областях без осадков. Ночная температура воздуха -10 градусов. Днем синоптики прогнозируют небольшой мороз, до -3 градусов.

В Киеве 18 декабря будет холодно. Днем температура воздуха не превысит -6 градусов. Вечером похолодает до -8 градусов, а в области до -10 градусов. Без осадков.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании.

А также мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники.

Видео: РБК-Украина