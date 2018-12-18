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Буде холодно: синоптики розповіли про погоду 18 грудня

STYLERЖиття    18.12.2018 - 07:31
Буде холодно: синоптики розповіли про погоду 18 грудня
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох областях очікується невеликий сніг

У вівторок, 18 жовтня у всіх областях України буде холодно, місцями температура опуститься до -12 градусів, а на заході пройде сніг. Про це повідомляє УНІАН.

За даними синоптиків, на сході країни буде сухо, без опадів. Денна температура повітря коливатиметься від -5 до -7 градусів.

У південних областях буде трохи тепліше. Там синоптики прогнозують від +1 градуса до -5 градусів. Вдень буде хмарно, але без опадів.

Буде холодно: синоптики розповіли про погоду 18 грудня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Невеликий сніг очікується в західних областях України. Вночі температура в регіоні опуститься до -9 градусів. Вдень очікується від -1 до -3 градусів.

На півночі країни буде хмарно, однак синоптики опадів не прогнозують. Вночі температура повітря опуститься до -12 градусів. Вдень очікується -6 градусів.

У центральних областях без опадів. Нічна температура повітря -10 градусів. Вдень синоптики прогнозують невеликий мороз, до -3 градусів.

У Києві 18 грудня буде холодно. Вдень температура повітря не перевищить -6 градусів. Увечері похолодає до -8 градусів, а в області до -10 градусів. Без опадів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили українців про істотне похолодання.

А також ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди на новорічні свята.

Відео: РБК-Україна

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