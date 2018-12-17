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Синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании

STYLERЖизнь    17.12.2018 - 20:22
Синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В западных областях ожидается небольшой снег

Во вторник, 18 декабря ожидается понижение температуры воздуха во многих областях Украины. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, на востоке страны будет без осадков, пасмурно. В Харьковской, Полтавской и Луганской областях температура воздуха ночью опустится до -7 -10 градусов. В Днепре и Донецкой области до -6 -8 градусов. Дневная температура воздуха составит -3 -6 градусов.

В южных областях будет облачно, но без осадков. В Одессе ожидается понижение температуры воздуха ночью до -4 градусов, в Херсоне до -5 градусов, в Николаеве до -6 градусов. Дневная температура в регионе составит от -1 до -4 градусов.

В Крыму без осадков. Ночью до -3 градусов, днем -1 градус.

В северных областях температура воздуха опустится ночью до -9 -11 градусов. Днем ожидается от -5 до -7 градусов. Облачно и без осадков.

На западе возможен небольшой снег. Ночная температура воздуха будет -3 -5 градусов. Днем в регионе ожидается от -1 до -4 градусов. В Житомире и Виннице днем -6 -8 градусов, ночью -7 -9 градусов.

В центральной части Украины также похолодает. Ночью от -8 до -10 градусов. Днем от -4 до -6 градусов. Без осадков.

В столице 18 декабря будет пасмурно, облачно, но сухо. Днем от -6 до -8 градусов. Ночью температура воздуха опуститься от -8 до -10 градусов.

Синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали о погоде на Новый год.

А также рассказывали о том, что синоптик озвучила прогноз погоды на неделю.

Видео: РБК-Украина

Синоптики рассказали о погоде на Новый год До Николая: синоптик предупредил о морозах со следующей недели
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