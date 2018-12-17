Возможно потепление: синоптик озвучила прогноз погоды на неделю

Иллюстративное фото (pixabay)

Эта неделя обещает быть морозной

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что 18 декабря в Украине будет преобладать холод и мороз. Прогнозом поделилась эксперт Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать морозная погода. Температура воздуха в ночное время на Севере, Востоке и в Центре будет составлять -6-12 градусов, при прояснениях -12-14 градусов.

В течение дня будет холодно, во вторник в Украине ожидается не выше -3-8 градусов. Лишь на крайнем Юге и Закарпатье погода будет составлять от 2 мороза до 2 грудусов тепла. Осадки в виде снега ожидаются исключительно в Западных областях.

Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

"Гололеда мы не любим, но он - есть и будет, как вредное равновесие к красивому снегу на деревьях. В Киеве 18 декабря существенные осадки маловероятны, ночью -7-9 градусов, днем ​​-5-7 градусов. В течение недели будет холодно", - пишет синоптик.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Какой погоды ожидать в выходные, пока не совсем понятно. Есть вероятность, что морозы скуют Украину на целую неделю, включая выходные. Но, другая прогностическая модель указывает, что в субботу-воскресенье стоит ожидать потепления и увеличения осадков.

Напомним, что синоптики дали прогноз на 17 декабря.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.