Можливе потепління: синоптик озвучила прогноз погоди на тиждень

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Цей тиждень обіцяє бути морозним

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 18 грудня в Україні буде переважати холод і мороз. Прогнозом поділилася експерт Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У найближчі дні в більшості областей України переважатиме морозна погода. Температура повітря в нічний час на Півночі, Сході і в Центрі становитиме-6-12 градусів, при проясненнях -12-14 градусів.

Протягом дня буде холодно, у вівторок в Україні очікується не вище -3-8 градусів. Лише на крайньому Півдні та Закарпатті погода буде становити від 2 морозу до 2 грудусів тепла. Опади у вигляді снігу очікуються виключно в Західних областях.

Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)

"Ожеледицю ми не любимо, але вона - є і буде, як вредна рівновага до красивого снігу на деревах. У Києві 18 грудня істотні опади малоймовірні, вночі -7-9 градусів, вдень -5-7 градусів. Протягом тижня буде холодно", - пише синоптик.

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Якої погоди очікувати у вихідні, поки не зовсім зрозуміло. Є ймовірність, що морози скують Україну на цілий тиждень, включаючи вихідні. Але, інша прогностична модель вказує, що в суботу-неділю варто очікувати потепління і збільшення опадів.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз на 17 грудня.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.