Зима в Украине: синоптик рассказал, когда ждать самых лютых морозов

Коллаж (РБК-Украина)

В целом, в Украине зимой ожидаются "погодные качели, тем не менее, часть февраля будет особенно холодной"

Украинский народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы и какую погоду вообще ждать зимой. Он пояснил, что в этом зимнем сезоне украинцам грозят "погодные качели", передает "OBOZREVATEL".

По словам синоптика, с 3 по 15 января ожидается неожиданная оттепель, однако радоваться этому можно будет не долго, поскольку с 15 января начнется настоящая зима с резким понижением температуры до -20…-25 градусов по шкале Цельсия. "Ледниковый период" продлится до конца месяца.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Потом зима переходит в сильные, февральские морозы. С 3 февраля по 8-11 февраля будут лютые морозы этой зимой. Это опять 20-25 градусов до 20-х чисел. 24-25 февраля снова оттепель. На конец февраля - легкие морозы в 7-8 градусов ", - такой прогноз дал Леонид Горбань.

Стоит отметить, что синоптик подчеркнул тот факт, что в первую декаду марта тоже будет достаточно холодно: до 7-14 градусов ниже нуля.

"Короче, у нас получилось смещение этапа морозов с 15 января", - резюмировал Горбань.

Ранее стало известно, какая погода будет в декабре.

Кроме того, украинцев предупредили о снегопаде и похолодании на выходных.

Напомним, что "Киевавтодор" призвал не парковать транспорт вдоль дорог при ухудшении погоды.

Видео: РБК-Украина