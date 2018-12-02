Зима в Україні: синоптик розповів, коли чекати найлютіших морозів

Колаж (РБК-Україна)

В цілому, в Україні взимку очікуються "погодні гойдалки", тим не менш, частина лютого буде особливо холодною

Український народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в цьому році в країну прийдуть самі міцні морози і яку погоду взагалі чекати взимку. Він пояснив, що в цьому зимовому сезоні українцям загрожують "погодні гойдалки", передає "OBOZREVATEL".

За словами синоптика, з 3 по 15 січня очікується несподівана відлига, однак радіти цьому можна буде не довго, оскільки з 15 січня почнеться справжня зима з різким зниженням температури до -20...-25 градусів за шкалою Цельсія. "Льодовиковий період" триватиме до кінця місяця.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Потім зима переходить в сильні лютневі морози. З 3 лютого по 8-11 лютого будуть люті морози цієї зими. Це знову 20-25 градусів до 20-х чисел. 24-25 лютого знову відлига. На кінець лютого - легкі морози в 7-8 градусів ", - такий прогноз дав Леонід Горбань.

Варто відзначити, що синоптик підкреслив той факт, що в першу декаду березня теж буде достатньо холодно: до 7-14 градусів нижче нуля.

"Коротше, у нас вийшло зміщення етапу морози з 15 січня", - резюмував Горбань.

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Крім того, українців попередили про снігопад і похолодання на вихідних.

Нагадаємо, що "Киевавтодор" закликав не паркувати транспорт вздовж доріг при погіршенні погоди.

Відео: РБК-Україна