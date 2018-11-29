Стало известно, какая погода будет в декабре

По стране средняя температура воздуха в декабре будет выше средних многолетних значений
В Укрине в последний месяц этого года средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили в на сайте Укргидрометцентра.
Отмечается, что средняя месячная температура предполагается от -3 градусов до +1 градуса.
В Крыму столбик термометра не будет показывать выше отметки в +4 градусов, что станет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)
По стране средняя температура воздуха в декабре будет выше средних многолетних значений.
Также ожидается, что в стране выпадет 34-72 мм осадков, на Закарпатье - 82-108 мм, в горах Крыма - до 140 мм, что не превышает средних многолетних значений.
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в ближайшие дни после морозов появится снег, а потом снова потеплеет.
Также мы писали, что синоптик предупредила о том, что ноябрь в Украине закончится сильными морозами.
Напомним, ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.
Видео: РБК-Украина