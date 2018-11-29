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Стало известно, какая погода будет в декабре

STYLERЖизнь    29.11.2018 - 20:45
Стало известно, какая погода будет в декабре
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По стране средняя температура воздуха в декабре будет выше средних многолетних значений

В Укрине в последний месяц этого года средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили в на сайте Укргидрометцентра.

Отмечается, что средняя месячная температура предполагается от -3 градусов до +1 градуса.

В Крыму столбик термометра не будет показывать выше отметки в +4 градусов, что станет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Стало известно, какая погода будет в декабреИллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

По стране средняя температура воздуха в декабре будет выше средних многолетних значений.

Также ожидается, что в стране выпадет 34-72 мм осадков, на Закарпатье - 82-108 мм, в горах Крыма - до 140 мм, что не превышает средних многолетних значений.

Стало известно, какая погода будет в декабреФото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в ближайшие дни после морозов появится снег, а потом снова потеплеет.  

Также мы писали, что синоптик предупредила о том, что ноябрь в Украине закончится сильными морозами.

Напомним, ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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