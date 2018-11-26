Прогноз погоды на зиму: чего ждать украинцам

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы имеют все шансы порадоваться обильному снегопаду в Новогоднюю ночь

В конце ноября придут заморозки в северо-восточные и западные области Украины. Другие регионы, в том числе и Киев, в это время теплом погода тоже не будет баловать.

Однако, как пишет сайт 2019.pp.ua, после резких, но небольших морозов, следует ждать оттепели до двух недель подряд. Поэтому эксперты говорят, что начало декабря будет относительно теплым.

Но несмотря на плюсовые температуры воздуха ночью в декабре во всех регионах, за исключением юга, ожидаются небольшие заморозки, которые вместе с осадками способны приводить к кратковременном гололеду. Такое чередование тепла и морозов продлится почти до конца месяца, но на праздники ожидаются обильные снегопады и небольшое похолодание.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Однако к концу января-началу февраля суровые арктические массы доберутся и до Украины.

"Вслед за всеми странами Европы на короткий срок мы испытаем критические значения морозов. Вплоть до -30 градусов. Как только они пройдут, на страну вновь обрушатся аномальные снегопады - особенно свирепствовать они будут на западе и в центральной части страны", - говорится в материале.

Холода не отпустят Украину "вплоть до двадцатых чисел марта". По словам синоптиков, будет холодно, но малоснежно.

Ранее мы писали о том, что в конце ноября 2018 погода в Украине кардинально измениться, а температура, по словам директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, упадет до 15 градусов мороза.

Кроме того, известный синоптик Леонид Горбань рассказал, что настоящая снежная зима придет в Украину после Нового года - с 15 января.

Видео: РБК-Украина