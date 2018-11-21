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Мороз в листопаді: українців попередили про різке похолодання

STYLERЖиття    21.11.2018 - 20:01
Мороз в листопаді: українців попередили про різке похолодання
Ілюстративне фото (Kena Betancur/Getty Images)

Микола Кульбіда озвучив прогноз погоди на кінець листопада 2018 і початок зими

Наприкінці листопада 2018 погода в Україні має кардинально змінитися, а температура впаде до 15 градусів морозу. Про це розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

В ефірі телеканалу "Прямий" експерт заявив, що з 24-25 листопада слід очікувати істотного зниження температурного режиму.

"До кінця місяця вона становитиме вночі від -10 до -15 градусів", - зазначив Кульбіда.

Мороз в листопаді: українців попередили про різке похолодання

Микола Кульбіда (фото: facebook.com/MNSZhytomyr)

Також він розповів про велику ймовірність того, що зима буде теплою.

"Середня температура зимового періоду буде вищою за норму на 2-3 градуси", - сказав директор Укргідрометцентру.

Однак, за словами Кульбіди, це не означає, що не буде періодів похолодання.

"Вони обов'язково будуть і можуть бути досить жорсткими", - резюмував він.

Мороз в листопаді: українців попередили про різке похолодання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше завідуюча відділом синоптичної метеорології Українського гідрометінституту Віра Балабух розповіла про те, якою буде погода взимку.

Також ми писали про те, що Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна

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