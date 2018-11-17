Мокрый снег и дожди: эксперт рассказала, какой будет погода зимой

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Синоптик уточнила, что из-за повышенной температуры зимой могут ожидаться гололед и налипание мокрого снега

Зима 2018/2019 будет теплой, ожидаются дожди и мокрый снег. Такой прогноз на ближайшие три месяца дала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Об этом сообщает УНН.

Балабух считает, что нынешняя зима ожидается в среднем на 1-2 градуса теплее, чем в прошлом году.

"Зима ожидается у нас теплая, на 1-2 градуса выше. В декабре температура может колебаться от 3-4 градусов на северо-востоке Украины — Сумская, Черниговская области — до плюс 5-6 градусов в западных областях и Закарпатье. При этом средняя максимальная температура за месяц на значительной территории Украины может быть выше +5 градусов, а в южных областях — даже выше 10 градусов. Средние минимальные температуры могут быть ниже 0 в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях", — отметила метеоролог.

Фото: (pixabay.com)

Она также отметила, что уровень осадков на большинстве украинских земель будет наблюдаться в пределах нормы. Балабух отметила, что только на востоке этот показатель превысит норму. В то же время декабрь может быть более сухим — на 15-30% осадков ниже нормы, тогда как в январе ожидается больше снега и дождей.

"Поскольку температуры ожидаются достаточно высокими, это может привести к тому, что у нас будут осадки в виде дождя или мокрого снега. И это гололед, налипание мокрого снега, отсутствие устойчивого снежного покрова и не только на юге Украины, но даже в центральных и северных областях", — уточнила метеоролог.

При этом она добавила, что сейчас территория страны по синоптическим показателям разделилась на условные две части — в западных областях среднесуточные температуры составляют 6-7 градусов тепла, а на востоке — до −1...-2.

"То есть именно в восточных областях суточная температура ниже 0 — и зимние дни, можно сказать, там есть, хотя на западе страны все еще царит осень, достаточно тепло", — уточнила Балабух.

Напомним, что ранее метеорологи сообщили, что в этом году будет самая теплая зима за последние 30 лет.

Ранее украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе.

Видео: РБК-Украина