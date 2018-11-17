Мокрий сніг і дощі: експерт розповіла, якою буде погода взимку

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Синоптик уточнила, що через підвищену температуру взимку можуть очікуватися ожеледь та налипання мокрого снігу

Зима 2018/2019 буде теплою, очікуються дощі та мокрий сніг. Такий прогноз на найближчі три місяці дала завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Про це повідомляє УНН.

Балабух вважає, що нинішня зима очікується в середньому на 1-2 градуси тепліше, ніж у минулому році.

"Зима очікується у нас тепла, на 1-2 градуси вище. У грудні температура може коливатися від 3-4 градусів на північному сході України — Сумська, Чернігівська області — до плюс 5-6 градусів у західних областях та на Закарпатті. При цьому середня максимальна температура за місяць на значній території України може бути вище +5 градусів, а в південних областях — навіть вище 10 градусів. Середні мінімальні температури можуть бути нижче 0 у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях", — сказала метеоролог.

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Вона також зазначила, що рівень опадів на більшості українських земель буде спостерігатися в межах норми. Балабух зазначила, що тільки на сході цей показник перевищить норму. У той же час грудень може бути більш сухим — на 15-30% опадів нижче норми, тоді як у січні очікується більше снігу і дощів.

"Оскільки температури очікуються досить високими, це може призвести до того, що у нас будуть опади у вигляді дощу або мокрого снігу. І це ожеледь, налипання мокрого снігу, відсутність стійкого снігового покриву не тільки на півдні України, але навіть у центральних і північних областях", — уточнила метеоролог.

При цьому вона додала, що зараз територія країни за синоптичним показниками розділилася на дві умовні частини — у західних областях середньодобові температури становлять 6-7 градусів тепла, а на сході — до -1...-2.

"Тобто саме в східних областях добова температура нижче 0 — і зимові дні, можна сказати, що там є, хоча на заході країни все ще панує осінь, досить тепло", — уточнила Балабух.

Нагадаємо, що раніше метеорологи повідомили, що в цьому році буде найтепліша зима за останні 30 років.

Раніше українців попередили про суттєве ускладнення погоди на наступному тижні.

Відео: РБК-Україна