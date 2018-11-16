Украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе

Фото: коллаж РБК-Украина

21 и 22 ноября в Украину существенно похолодает и усилится ветер

В Украине на следующей неделе ожидается существенное ухудшение погоды - сильные ветры и осадки. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что из-за циклона с юго-запада в Украине в среду, 21 ноября, и в четверг, 22 ноября, прогнозируется мощные порывы ветра.

Иллюстративное изображение (Фото: РБК-Украина)

"Внимательно. В последующие среду-четверг, 21-22 ноября, в Украину придет существенное осложнение погоды. Циклон с юго-запада. Сильные осадки, сильный ветер", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Также синоптик напомнила, что 19 ноября отмечается День украинской гидрометслужбы.

Добавим, что перед осложнением погодных условий в среду и четверг в Украине в начале следующей недели в понедельник, 19 ноября, сложная погода будет в западных и северных областях- ожидается дождь и мокрый снег, а также ожидается гололедица. На остальной территории Украины будет преобладать сухая облачная погода. Во вторник, 20 ноября, будут осадки преимущественно в виде дождя в западной части - а в восточных, северных, центральных и южных регионах будут максимальная облачность и туманы.

Температура воздуха далеко от 0 не убежит, в ночные часы будет до -4 градусов, в течение дня предполагается от 0 до +5 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в начале следующей недели.

Также мы писали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину придет зима.

Как сообщалось ранее, в Украине в субботу, 17 ноября, сохранится умеренно холодная погода, также ожидаются осадки в виде снега и дождей.

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Видео: РБК-Украина