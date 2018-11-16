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Стало известно, где в Украине в субботу ждать снега с дождями

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 16:39
Стало известно, где в Украине в субботу ждать снега с дождями
Иллюстративное фото (pixabay.com)

17 ноября температура ночью составит от -9 до -4 градусов, в дневное время от -1 до +4 градусов

В Украине в субботу, 17 ноября, сохранится умеренно холодная погода, также ожидаются осадки в виде снега и дождей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре на странице в соцсети Facebook.

Небольшой снег пройдет в ночное время на Юге, в восточных регионах и Днепропетровской области.

В дневное время в Приазовье и Крыму прогнозируется небольшой мокрый снег, местами с дождем.

Стало известно, где в Украине в субботу ждать снега с дождями

Карта погоды в Украин (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

На остальной территории нашей станы - без осадков.

На дорогах Украины, кроме западных регионов, местами будет гололедица.

Ветер северо-восточный, его сила будет достигать от 5 до 10 метров в секунду, в южной части ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Стало известно, где в Украине в субботу ждать снега с дождямиИллюстративное фото (twitter.com symbolbild)

Температура ночью от -4 до -9 градусов, в дневное время от -1 до +4 градусов.

На Закарпатье столбик термометра поднимется до +8 градусов, на юге Украины в течение суток от -2 до +3 градусов.

В Крыму от 0 до +5 градусов.

Стало известно, где в Украине в субботу ждать снега с дождями

Скрин: facebook.com/ukrgmc.official

Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в начале следующей недели.

Также мы писали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину придет зима

Как сообщалось ранее, в Украине из-за глобального изменения климата предрекли пропажу "традиционно" холодной зимы

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