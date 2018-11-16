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Стало відомо, де в Україні у суботу чекати на сніг із дощами

STYLERЖиття    16.11.2018 - 16:39
Стало відомо, де в Україні у суботу чекати на сніг із дощами
Ілюстративне фото (pixabay.com)

17 листопада температура вночі становитиме від -9 до -4 градусів, вдень від -1 до +4 градусів

В Україні у суботу, 17 листопада, збережеться помірно холодна погода, очікуються опади у вигляді снігу і дощів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі на сторінці в соцмережі Facebook.

Невеликий сніг пройде у нічний час на Півдні, в східних регіонах та Дніпропетровської області.

У денний час у Приазов'ї та Криму прогнозується невеликий мокрий сніг, місцями з дощем.

Стало відомо, де в Україні у суботу чекати на сніг із дощами

Карта погоди в Україн (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

На решті території нашої країни без опадів.

На дорогах України, крім західних регіонів, місцями буде ожеледиця.

Вітер північно-східний, його сила сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду, в південній частині вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.

Стало відомо, де в Україні у суботу чекати на сніг із дощамиІлюстративне фото (twitter.com symbolbild)

Температура вночі від -4 до -9 градусів, вдень від -1 до +4 градусів.

На Закарпатті стовпчик термометра підніметься до +8 градусів, на півдні України протягом доби від -2 до +3 градусів.

У Криму від 0 до +5 градусів.

Стало відомо, де в Україні у суботу чекати на сніг із дощамиСтало відомо, де в Україні у суботу чекати на сніг із дощами

Скрін: facebook.com/ukrgmc.official

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає українців на початку наступного тижня.

Також ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде зима.

Як повідомлялося раніше, в Україні з-за глобальної зміни клімату напророкували пропажу "традиційно" холодної зими.

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Відео: РБК-Україна

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