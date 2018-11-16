Стало відомо, де в Україні у суботу чекати на сніг із дощами

17 листопада температура вночі становитиме від -9 до -4 градусів, вдень від -1 до +4 градусів
В Україні у суботу, 17 листопада, збережеться помірно холодна погода, очікуються опади у вигляді снігу і дощів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі на сторінці в соцмережі Facebook.
Невеликий сніг пройде у нічний час на Півдні, в східних регіонах та Дніпропетровської області.
У денний час у Приазов'ї та Криму прогнозується невеликий мокрий сніг, місцями з дощем.
Карта погоди в Україн (фото: facebook.com/ukrgmc.official)
На решті території нашої країни без опадів.
На дорогах України, крім західних регіонів, місцями буде ожеледиця.
Вітер північно-східний, його сила сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду, в південній частині вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.
Ілюстративне фото (twitter.com symbolbild)
Температура вночі від -4 до -9 градусів, вдень від -1 до +4 градусів.
На Закарпатті стовпчик термометра підніметься до +8 градусів, на півдні України протягом доби від -2 до +3 градусів.
У Криму від 0 до +5 градусів.
Скрін: facebook.com/ukrgmc.official
Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає українців на початку наступного тижня.
Також ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде зима.
Як повідомлялося раніше, в Україні з-за глобальної зміни клімату напророкували пропажу "традиційно" холодної зими.
Відео: РБК-Україна