Когда в Украину придет зима: прогноз синоптика

Фото: Зима (Kena Betancur/Getty Images)

Суровая зима начнется в Украине с 15 января

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая снежная зима. По его словам, это произойдет после Нового года, с 15 января, сообщает "Обозреватель".

В ноябре и декабре не стоит ждать сильных морозов, температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 - +3 градусов. Перед Новым годом вероятен снег, а температура воздуха до -3 градусов.

"До конца ноября ночью температура будет держаться от -1 до -3 градусов. С 23 по 25 ноября ночью может быть от -5 до -9 градусов. В декабре температура установится на уровне 0-1 градус ночью, 2-3 градуса днем . Пройдет снег начиная с 11 по 14 января. Небольшой снег следует ожидать 29-30 декабря и 2 января", - рассказал народный синоптик.

Настоящий мороз "ударит" в Украине с 23 января, февраль будет по-зимнему холодный с сильными заморозками.

"Снижение температуры до -23 градусов стоит ждать 23-26 января. С 3 по 12 февраля температура будет колебаться от -20 до -25, а ночью может дотягивать -30 градусов. Снег будет 2, 4 и 9 февраля", - сообщил Горбань.

Как ранее сообщал Styler, синоптики предупредили о похолодании 10 ноября.

Также мы писали, что синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю.