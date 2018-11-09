"Комфорт пропадет": синоптик дала прогоз погоды на следующую неделю

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Наталка Диденко сообщила о резких изменениях погодных условий

Народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook опубликовала пост, в котором рассказала, что уже со следующей недели в нашей стране ожидается существенное похолодание.

"На следующей неделе в Украине вот этот настоящий синоптический комфорт явно пропадет. Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений. Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в квартирах", - написала в сети Диденко.

По прогнозам синоптика, во вторник-среду на востоке Украины ночью будет до 5-8 градусов мороза. Плюсовая температура будет в некоторых областях в среду, 14 ноября, также ожидается дождь и мокрый снег.

Наталка советует "нагуляться" в последние дни относительно теплого ноября.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на 9 ноября.

А также мы писали о том, что Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде в пятницу, 9 ноября.

Видео: РБК-Украина