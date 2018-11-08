"Очень интересный ноябрь": украинцам рассказали о погоде в ближайшее время

Фото: коллаж РБК-Украина

Температура воздуха неумолимо снижается

В Украине в пятницу, 9 ноября, благодаря антициклону осадков не ожидается, температура воздуха продолжит снижаться, ветер преимущественно слабый. Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Какой-то очень интересный ноябрь. Разрушает все стереотипы про осенние слезы, серость, тяжелые облака, элегическое хвастовство с печальными лицами на диванах, слякоть и тревожные ветра", - написала она.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

В Украине, отметила синоптик, в пятницу прекрасными останутся как не солнце, так туман, как не тихий ветер, так сказочная изморозь.

В то же время она призвала одеваться серьезно, так как температура воздуха неумолимо снижается.

Ночью ожидается от +4 до -4 градусов, в дневное время от +​​7 до +12 градусов, на Западе и Юге +10 +14 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве осадков не предвидится, будет туман. Температура ночью составит 0-2 мороза, в окрестностях до -2-4 градусов, в дневное время ​​+7 +10 градусов.

На выходных ситуация существенно не изменится. Однако в воскресенье, 11 ноября, ветер значительно усилится.

"А сочетание холода, ветра и туманной влажности даст ощущения значительно более низкой температуры воздуха. Поэтому в воскресенье одевайтесь особенно тепло", - отметила синоптик.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее синоптики рассказали украинцам, когда в ноябре ударят морозы.

Как сообщалось, ранее синоптики дали прогноз на текущую неделю и рассказали украинцам о том, какие изменения погодных условий ожидаются в скором будущем.

Напомним, что украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

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Видео: РБК-Украина