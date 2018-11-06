"В страну придут первые заморозки": синоптики рассказали, когда ждать похолодания

Коллаж (РБК-Украина)

По обещаниям синоптиков, неделя пройдет практически без дождей

Синоптики дали прогноз на текущую неделю и рассказали украинцам о том, какие изменения погодных условий ожидаются в скором будущем, а также ответили на вопрос, интересующий многих - когда ждать заморозков? Об этом сообщает meteoprog.

Так, на этой неделе погода в Украине будет сухой, дожди и другие осадки практически не прогнозируются. Отмечается, что уже на этой неделе в страну придут первые заморозки. В конце недели ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов Цельсия.

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

По словам синоптиков, во вторник, 6 ноября погода будет малооблачной и сухой. Ночью по стране температура воздуха составит от +4 до +10 градусов выше нуля, днем потеплеет до комфортных +10...+16.

В среду, 7 ноября осадки также не предвидятся. Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +4...+9 градусов тепла, а днем на термометрах можно будет увидеть +10...+14 градусов по шкале Цельсия.

В четверг обещают переменную облачность, без сильных осадков. Ночью во всех областях похолодает до +2...+7, днем столбики термометров поднимутся до отметок +11...+17 выше нуля.

В последний рабочий день, 9 ноября: облачно с прояснениями, сухо. Ночь будет с заморозками и температурой от -2 до +4 градусов, днем все еще сохранится тепло. +9…+14°С.

В субботу, 10 ноября: погода днем будет идеальной для отдыха на природе – без дождей. Ночью, как и в пятницу, ожидаются заморозки. Температура воздуха в ночное время -2…+3 градуса, температура воздуха днем +8…+13 градусов тепла.

В воскресенье, 11 ноября: дожди не предвидятся. Ночью 0…+3, днем +7…+14 градусов.

Ранее синоптики Укргидрометцентра дали благоприятный прогноз погоды на 6 ноября.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда и где в Украине ждать похолодание.

А также писали о том, что ученые назвали время года, когда люди умирают чаще всего.

Видео: РБК-Украина