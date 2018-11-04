Неожиданно: названо время года, когда люди умирают чаще всего

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Ученые считают, что реже всего люди умирают в весеннее время

Научные сотрудники Имперского колледжа Лондона провели статистическое исследование, целью которого было определить время года, на которое приходится самый высокий уровень смертности среди разных возрастных групп населения. Исследование призвано побудить осторожность к своему здоровью, говорится в опубликованном докладе в журнале eLife.

"Хорошо известно, что смертность варьируется в течение года, но информация о том, как это связано с местным климатом, возрастом и заболеваниями ограничена", — поясняет Робби Паркс, автор исследования.

Поэтому команда ученых решила устранить пробелы в знаниях, рассмотрев более 86 миллионов случаев смертей. Для этого ученые взяли архивные данные о смерти граждан США с 1980 по 2016 года.

Исследование показало, что женщины и мужчины старше 35 и 45 лет соответственно чаще умирали зимой и реже летом. Независимо от возраста, причиной кончины в январе и феврале становились болезни легких и сердца. Детей до пяти лет чаще хоронили в феврале, чем в августе. Показатели смертности мужчин до 34 лет возрастали с июня по июль. Травмы чаще отправляли людей "на тот свет" летом. Гибель от гриппа носила ярко выраженный сезонный характер, в то время как сезон абсолютно не влиял на рак.

Исследование показало, что смертность не зависит от географического положения, зато связана со сменой времен года. К примеру, пенсионеры чаще умирают зимой, а значит необходимо в этот период окружить их вниманием и заботой. Выявленные закономерности помогут врачам выработать стратегию по снижению смертности.

Ранее шведские кардиологи также выяснили, что в зимние месяцы повышается риск развития инфаркта — при снижении температуры ниже нуля риск возрастает на 10%. Причина учащения инфарктов, по мнению исследователей, в том, что холодная погода может вызывать сужение артерий, повышая нагрузку на сердце.

Напомним, что в США осужденный оттянул смертную казнь на 34 года.

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Видео: (video.rbc.ua)