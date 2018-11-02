В США осужденный оттянул смертную казнь на 34 года

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что это первая казнь в штате Теннесси на электрическом стуле за последние 60 лет

Эдмунд Загорски — преступник, который провел в одиночной камере 34 года в "ожидании" наказания в виде смертной казни. Он стал вторым заключенным штата, казненным таким способом и первым, кто был заключен на такой длительный срок. Об этом сообщает телеканал WSMV.

Загорски был обвинен в жестоком убийстве двух своих знакомых в апреле 1983 года. Он расправился со своими друзьями из-за денег: обещал продать им 45 килограммов марихуанны, но решил оставить их себе и, забрав 25 000 долларов, застрелил приятелей из винтовки. Чтоб удостовериться, что они мертвы, он перерезал им глотки.

Фото: (wsmv.com)

Вначале Эдмунд отстреливался от полицейских, но со временем сдался. Его поймали спустя месяц после совершения преступления. Сперва Эдмунд заявил адвокатам, что не имеет ничего против смертной казни, и запретил им связываться со своими родственниками. Потом он начал активно бороться за спасение своей жизни — всего за срок заключения он подал 22 апелляции. Так он и провел 34 года в одиночной камере без права посещений. Это второе по продолжительности заключение в истории штата.

Сообщается, что перед самой смертной казнью физическая нагрузка помогала Загорски отвлекаться от мыслей о предстоящем. За день до экзекуции он на спор сделал 9000 отжиманий.

63-летний преступник выбрал в качестве инструмента для казни электрический стул, а не смертельную инъекцию. Осужденный считал, что это более быстрый и менее болезненный способ умереть.

"Погнали!" — сказал Эдмунд перед тем, как 1750 вольт прошли сквозь его тело.

На самом деле, электрический стул не самый гуманный способ казни, считает судья Соня Сотомайор.

"Он выбрал электрический стул не из-за того, что считал, что это более гуманный способ умереть, а потому что полагал, будто коктейль из трех наркотиков, что приготовил для него штат, еще хуже", — сказала она.

Эдмунд родился в бедной семье в городе Текумсе недалеко от Детройта. Родители не занимались воспитанием сына — до десяти лет он не умел читать. Школу Загорски не окончил. До убийства у мужчины было несколько судимостей за употребление наркотиков. Остальные заключенные тюрьмы заявляют, что Загорски "полностью раскаялся и взял на себя вину за обе смерти". Священник назвал преступника "великолепным парнем".

Напомним, что в штате Вашингтон отменили смертную казнь.

Ранее сообщалось, что гособвинение потребует смертной казни для стрелка в синагоге в США.

Также сообщалось, что в Египте за теракты в православных храмах приговорили к смертной казни 17 человек.

Видео: (video.rbc.ua)