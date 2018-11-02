У США засуджений відтягнув смертну кару на 34 роки

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що це перша страта в штаті Теннессі на електричному стільці за останні 60 років

Едмунд Загорски — злочинець, який провів в одиночній камері 34 роки в "очікуванні" покарання у вигляді смертної кари. Він став другим осдженим штату, страченим таким способом і першим, хто був ув'язнений на такий тривалий термін. Про це повідомляє телеканал WSMV.

Загорськи був звинувачений у жорстокому вбивстві двох своїх знайомих в квітні 1983 року. Він розправився зі своїми друзями через гроші: обіцяв продати їм 45 кілограмів марихуани, але вирішив залишити їх собі і, забравши 25 000 доларів, застрелив приятелів з гвинтівки. Щоб упевнитися, що вони мертві, він перерізав їм горлянки.

Фото: (wsmv.com)

Спочатку Едмунд відстрілювався від поліцейських, але згодом здався. Його спіймали через місяць після вчинення злочину. Спершу Едмунд заявив адвокатам, що не має нічого проти смертної кари, і заборонив їм зв'язуватися зі своїми родичами. Потім він почав активно боротися за порятунок свого життя — всього за термін ув'язнення він подав апеляції 22. Так він 34 роки провів в одиночній камері без права відвідувань. Це другий за тривалістю строк в історії штату.

Повідомляється, що перед самою стратою фізичне навантаження допомагало Загорськи відволікатися від думок про майбутнє. За день до екзекуції на спір він зробив 9000 віджимань.

63-річний злочинець вибрав в якості інструменту для страти електричний стілець, а не смертельну ін'єкцію. Засуджений вважав, що це більш швидкий і менш болісний спосіб померти.

"Погнали!" — сказав Едмунд перед тим, як 1750 вольт пройшли крізь його тіло.

Насправді, електричний стілець не найбільш гуманний спосіб страти, вважає суддя Соня Сотомайор.

"Він обрав електричний стілець не через те, що вважав, що це більш гуманний спосіб померти, а тому що вважав, ніби коктейль з трьох наркотиків, що приготував для нього штат, ще гірше", — сказала вона.

Едмунд народився в бідній сім'ї в місті Текумсе недалеко від Детройта. Батьки не займалися вихованням сина — до десяти років не вмів читати. Школу Загорськи не закінчив. До вбивства у чоловіка було кілька судимостей за вживання наркотиків. Інші ув'язнені в'язниці заявляють, що Загорськи "повністю розкаявся і взяв на себе провину за обидві смерті". Священик назвав злочинця "чудовим хлопцем".

Нагадаємо, що у штаті Вашингтон скасували смертну кару.

Раніше повідомлялося, що держзвинувачення вимагає смертної кари для стрілка в синагозі в США.

Також повідомлялося, що у Єгипті за теракти в православних храмах засудили до смертної кари 17 осіб.

Відео: (video.rbc.ua)