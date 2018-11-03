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Умер продюсер фильмов с Джеки Чаном и Брюсом Ли

STYLERПерсона    03.11.2018 - 23:02
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что Рэймонд Чоу вывел "Черепашек ниндзя" на большой экран

Легендарный гонконгский кинопродюсер Рэймонд Чоу, который познакомил мир с Брюсом Ли, Джеки Чаном и даже вывел черепашек ниндзя на большой экран, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press.

Специалист киноиндустрии стал популярным после того, как отрыл миру двух звезд, актеров рукопашных боевиков — Брюса Ли и Джеки Чана. Он "открыл" этих актеров и сделал их мировыми знаменитостями.

Умер продюсер фильмов с Джеки Чаном и Брюсом Ли

Фото: Рэймонд Чоу (AP / Vincent Yu)

Чоу и Ли познакомились в 1971 году на одном из шоу, где выступал актер в Гонконге. Впоследствии они заключили контракт на работу над тремя фильмами. Наиболее популярный из них — "Выход дракона" — заработал в прокате 40 миллионов долларов.

Знакомство продюсера с каскадером Джеки Чаном произошло спустя шесть лет после смерти Ли — в 1979 году. Вышедший в 1995 году фильм "Разборка в Бронксе" привел актера к всемирной известности и стал самой успешной гонконгской картиной, выпущенной в американский прокат.

Напомним, что MONATIK представил новый клип с ниндзя.

Ранее Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Джеки ЧансмертьпродюсерБрюс ЛиЧерипашки ниндзя
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