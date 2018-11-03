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Помер продюсер фільмів з Джекі Чаном і Брюсом Лі

STYLERПерсона    03.11.2018 - 23:02
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що Реймонд Чоу вивів "Черепашок ніндзя" на великий екран

Легендарний гонконгський кінопродюсер Реймонд Чоу, який познайомив світ з Брюсом Лі, Джекі Чаном і навіть вивів черепашок ніндзя на великий екран, помер у віці 91 року. Про це повідомляє Associated Press.

Фахівець кіноіндустрії став популярним після того, як відкрив світові двох зірок, акторів рукопашних бойовиків — Брюса Лі та Джекі Чана. Він "відкрив" цих акторів і зробив їх світовими знаменитостями.

Помер продюсер фільмів з Джекі Чаном і Брюсом Лі

Фото: Реймонд Чоу (AP / Vincent Yu)

Чоу та Лі познайомилися в 1971 році на одному з шоу, де виступав актор в Гонконзі. Згодом вони уклали контракт на роботу над трьома фільмами. Найбільш популярний з них — "Вихід дракона" — заробив у прокаті 40 мільйонів доларів.

Знайомство продюсера з каскадером Джекі Чаном сталося через шість років після смерті Лі — в 1979 році. Фільм, що вийшов в 1995 році, "Розбирання в Бронксі", привів актора до всесвітньої популярності і став найуспішнішою гонконгської картиною, випущеною в американський прокат.

Нагадаємо, що MONATIK представив новий кліп з ніндзя.

Раніше Forbes назвав найбільш високооплачуваного актора.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Джеки ЧансмертьпродюсерБрюс ЛиЧерипашки ниндзя
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