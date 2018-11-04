Несподівано: названо час року, коли люди помирають частіше всього

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Вчені вважають, що найрідше люди вмирають у весняний час

Наукові співробітники Імперського коледжу Лондона провели статистичне дослідження, метою якого було визначити час року, на який припадає найвищий рівень смертності серед різних вікових груп населення. Дослідження покликане спонукати обережність до свого здоров'я, йдеться в опублікованій доповіді в журналі eLife.

"Добре відомо, що смертність варіюється протягом року, але інформація про те, як це пов'язано з місцевим кліматом, віком і захворюваннями обмежена", — пояснює Роббі Паркс, автор дослідження.

Тому команда вчених вирішила усунути прогалини в знаннях, розглянувши понад 86 мільйонів випадків смертей. Для цього вчені взяли архівні дані про смерть громадян США з 1980 по 2016 роки.

Дослідження показало, що жінки і чоловіки старше 35 і 45 років відповідно частіше вмирали взимку і рідше влітку. Незалежно від віку, причиною смерті у січні і лютому ставали хвороби легенів і серця. Дітей до п'яти років частіше ховали в лютому, ніж у серпні. Показники смертності чоловіків до 34 років зростали з червня по липень. Травми частіше відправляли людей "на той світ" влітку. Загибель від грипу носила яскраво виражений сезонний характер, в той час як сезон абсолютно не впливав на рак.

Дослідження показало, що смертність не залежить від географічного положення, зате пов'язана зі зміною пір року. Приміром, пенсіонери частіше вмирають взимку, а значить необхідно в цей період оточити їх увагою і турботою. Виявлені закономірності допоможуть лікарям виробити стратегію щодо зниження смертності.

Раніше шведські кардіологи також з'ясували, що в зимові місяці підвищується ризик розвитку інфаркту — при зниженні температури нижче нуля ризик зростає на 10%. Причина почастішання інфарктів, на думку дослідників, в тому, що холодна погода може викликати звуження артерій, підвищуючи навантаження на серце.

Нагадаємо, що у США засуджений відтягнув смертну кару на 34 роки.

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