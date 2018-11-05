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Еще немного тепла: синоптики дали благоприятный прогноз погоды на 6 ноября

STYLERЖизнь    05.11.2018 - 20:30
Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях начнет снижаться ночная температура воздуха

Синоптики рассказали украинцам о том, какая погода их ожидает во вторник, 6 ноября. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

Во вторник во всех областях страны ожидается сухая погода с переменной облачностью. В некоторых регионах начнет снижаться ночная температура воздуха.

По прогнозам синоптиков, на востоке Украины будет туманно и облачно. Днем солнце покажется из-за туч. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях воздух прогреется до +7 +9 градусов. В Днепре до +10 градусов. Ночью в регионе от +2 до +4 градусов.

В южных областях без осадков, облачно с прояснениями. Дневная температура воздуха составит +8 +10 градусов. Ночью от +2 до +7 градусов.

В Крыму осадки не прогнозируются. Днем +11 +13 градусов. Ночью от +6 до +8 градусов.

На востоке Украины ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0 градусов. Днем от +7 до +9 градусов. Без осадков.

В западных областях сохранится теплая погода. Возможна небольшая облачность, без осадков. В Ужгороде воздух прогреется до +18 градусов. Во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе +13 +15 градусов. В Ровно и Луцке +12 +14 градусов. Ночью в регионе от +6 до +9 градусов.

В центральной части страны, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Днем от +7 до +10 градусов. Ночью +2 +5 градусов.

В Киеве 6 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков, туман. Днем +8 +10 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

Еще немного тепла: синоптики дали благоприятный прогноз погоды на 6 ноября

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда и где в Украине ждать похолодание.

А также писали о том, что ученые назвали время года, когда люди умирают чаще всего.

Видео: РБК-Украина

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