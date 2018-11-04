Зима близко: погода в Киеве на неделю

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Синоптики рассказали, какой будет погода в столице с 5 по 11 ноября

По данным Укргидрометцентра ноябрь в Киеве будет по-настоящему прохладным, однако в первую неделю месяца дождей не ожидается.

Предлагаем вам узнать прогноз погоды в столице на 5-11 ноября.

В понедельник, 5 ноября, дневная температура составит 9…11 градусов тепла, а ночью опустится до 2…4. Во вторник и среду, 6 и 7 ноября, днем будет 7…9 градусов тепла. В ночь на 6 ноября столбик термометра опустится до 2…4 градусов тепла, а в ночь на 7-е – до 0…2.

Скриншот: meteo.gov.ua

В понедельник будет 9…11 тепла, ночью – 4…5. Во вторник, 6 ноября, днем температура достигнет 9 градусов тепла, а в ночь на 7 ноября опустится до 3…4 градуса тепла. В ночь на четверг температура будет уже 2 градуса тепла, а днем 8 ноября градусники покажут 6…7.

В ночь на пятницу температура опустится до 1 градуса тепла. Днем 9 ноября будет 2…7 градусов. На выходных ночная температура установится на уровне 0…1 градусов, а днем составит всего лишь 2…3 градуса тепла. Всю неделю небо будет облачным с прояснениями. Дождя ждать не стоит.

Напомним, что антициклон Yogi порадует украинцев в первые дни ноября.

Мы также рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

Видео: (video.rbc.ua)