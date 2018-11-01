Тепло и сыро: антициклон Yogi порадует украинцев в первые дни ноября

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве завтра также будет облачно, тепло и сыро, но без существенных осадков

В Украине в последние рабочие дни недели, 1 и 2 ноября, благодаря антициклону Yogi существенных осадков не ожидается, в некоторых областях будут туманы и морось. Температура воздуха составит +12... +16 градусов. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

На северо-востоке нашей страны столбик термометра будет показывать +9... +12 градусов. В южных и западных областях температура составит +14... +18 градусов.

В Киеве завтра также будет облачно, тепло и сыро, но без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня составит около +12 +13 градусов.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

"Ноябрь, по статистике, месяц с наименьшим количеством солнечных дней в году. Поэтому пока эту не самую лучшую метеоситуацию будет компенсировать теплый воздух", - говорится в сообщении.

Карта погоды (Скрин: facebook.com/tala.didenko)

Также народный синоптик рассказала, что на юго-западе Европы из-за циклона Wenke пройдут мощные дожди.

Карта погоды (Скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что 3 ноября в Украине ожидаются сильные магнитные бури.

Также мы сообщали, что в ближайшие дни в Украине похолодает.

Напомним, 1 ноября в Европу придет мощный циклон. В Италии пройдут сильные ливни, также заденет Францию ​​и Хорватию. Но в Украине погода будет совсем иной - высокая температура воздуха с октября перейдет и на начало ноября.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина