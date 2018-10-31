"Усилится ветер": синоптик уточнила, в каких областях Украины ожидать похолодания

1 ноября в Европу придет мощный циклон
В Украине последний месяц осени начнется с антициклона. 1 ноября никаких осадков не ожидается, погода останется теплой, хотя немного усилится ветер. Об этом народный синоптик Наталка Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, 1 ноября в Европу придет мощный циклон. В Италии пройдут сильные ливни, также заденет Францию и Хорватию. Но в Украине погода будет совсем иной...
В нашей стране высокая температура воздуха с октября перейдет и на ноябрь - в четверг в течение дня в Украине от +12 до +17 градусов, на Западе и Юге - от +15 до +20 градусов.
Скрин: facebook.com/tala.didenko
В Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается погода прохладнее - от +9 до +13 градусов.
В Киеве 1 ноября осадков не ожидается, местами туман, в течение дня будет около +14 градусов.
Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптик предупредила о туманах и дымке, которые немного ухудшат видимость на дорогах.
"Максимум, с туманов может выпадать морось", - добавила Диденко.
Также синоптик рассказала, что ближе к выходным немного похолодает, однако это снижение температуры воздуха будет мягким - до +9 +15 градусов.
Скрин: facebook.com/tala.didenko
Ранее синоптики рассказали, что последний октябрьский день порадует теплом. Небо на Хэллоуин затянут облака, но дождей не ожидается.
Как сообщалось ранее, в Украине 30 и 31 октября в некоторых областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, что 3 ноября в Украине ожидаются сильные магнитные бури.
Видео: РБК-Украина