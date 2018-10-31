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"Усилится ветер": синоптик уточнила, в каких областях Украины ожидать похолодания

STYLERЖизнь    31.10.2018 - 11:34
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

1 ноября в Европу придет мощный циклон

В Украине последний месяц осени начнется с антициклона. 1 ноября никаких осадков не ожидается, погода останется теплой, хотя немного усилится ветер. Об этом народный синоптик Наталка Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, 1 ноября в Европу придет мощный циклон. В Италии пройдут сильные ливни, также заденет Францию ​​и Хорватию. Но в Украине погода будет совсем иной...

В нашей стране высокая температура воздуха с октября перейдет и на ноябрь - в четверг в течение дня в Украине от +12 до +17 градусов, на Западе и Юге - от +15 до +20 градусов.

&quot;Усилится ветер&quot;: синоптик уточнила, в каких областях Украины ожидать похолодания

Скрин: facebook.com/tala.didenko

В Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается погода прохладнее - от +9 до +13 градусов.

В Киеве 1 ноября осадков не ожидается, местами туман, в течение дня будет около +14 градусов.

&quot;Усилится ветер&quot;: синоптик уточнила, в каких областях Украины ожидать похолоданияФото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптик предупредила о туманах и дымке, которые немного ухудшат видимость на дорогах.

"Максимум, с туманов может выпадать морось", - добавила Диденко.

Также синоптик рассказала, что ближе к выходным немного похолодает, однако это снижение температуры воздуха будет мягким - до +9 +15 градусов.

&quot;Усилится ветер&quot;: синоптик уточнила, в каких областях Украины ожидать похолодания

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Ранее синоптики рассказали, что последний октябрьский день порадует теплом. Небо на Хэллоуин затянут облака, но дождей не ожидается. 

Как сообщалось ранее, в Украине 30 и 31 октября в некоторых областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности

Напомним, что 3 ноября в Украине ожидаются сильные магнитные бури

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Видео: РБК-Украина

Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденкосиноптик
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