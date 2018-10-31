"Посилиться вітер": синоптик уточнила, в яких областях України очікується похолодання

Фото: колаж РБК-Україна

1 листопада в Європу прийде потужний циклон

В Україні останній місяць осені почнеться з антициклону. 1 листопада жодних опадів не очікується, погода залишиться теплою, хоча трохи посилиться вітер. Про це народний синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, 1 листопада в Європу прийде потужний циклон. В Італії пройдуть сильні зливи, також зачепить Францію та Хорватію. Але в Україні погода буде зовсім іншою...

У нашій країні висока температура повітря з жовтня перейде й на листопад - у четвер протягом дня в Україні від +12 до +17 градусів, на Заході та Півдні - від +15 до +20 градусів.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

У Сумській, Харківській та Луганській областях очікується погода прохолодніше - від +9 до +13 градусів.

У Києві 1 листопада опадів не очікується, місцями туман, протягом дня буде близько +14 градусів.

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптик попередила про тумани і серпанок, які трохи погіршать видимість на дорогах.

"Максимум, з туманів може випадати мряка", - додала Діденко.



Також синоптик розповіла, що ближче до вихідних трохи похолодає, однак це зниження температури повітря буде м'яким - до +9 +15 градусів.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Раніше синоптики розповіли, що останній жовтневий день порадує теплом. Небо на Геловін затягнуть хмари, але дощу не очікується.

Як повідомлялося раніше, в Україні 30 і 31 жовтня в деяких областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що 3 листопада в Україні очікуються сильні магнітні бурі.

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Відео: РБК-Україна