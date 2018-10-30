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На небе появятся облака: синоптики рассказали, какой будет погода 31 октября

STYLERЖизнь    30.10.2018 - 20:32
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Последний октябрьский день пройдет практически без дождей. Ожидается тепло

Синоптики рассказали, что последний октябрьский день порадует теплом. Небо на Хэллоуин затянут облака, но дождей не ожидается. Об этом сообщает "meteoprog".

На небе появятся облака: синоптики рассказали, какой будет погода 31 октября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Согласно сообщению источника, днем по всей стране столбики термометров покажут от +13 до +20 градусов тепла.

В центральных областях будет пасмурно, но сухо. Температура воздуха ночью +12…+13 градусов по шкале Цельсия, а днем +18…+19.

На западе Украины день пройдет с переменной облачностью и без сильных дождей. Ночью температурные показатели не поднимутся выше отметок в +13…+15 градусов выше нуля, днем  потеплеет до +17…+20.

В северных регионах в среду интенсивных дождей не будет, однако небо будет затянуто тучами. Температура воздуха ночью +9…+13, днем воздух прогреется до +13…+16 градусов Цельсия.

В восточной части страны также переменная облачность, без дождей. В ночное время воздух охладится до +8…+13, днем потеплеет до  +14…+17 градусов выше нуля.

В южных областях плотная облачность, будет сухо. Столбики термометров ночью опустятся до +13…+14, а днем они покажут  +17…+20.

На небе появятся облака: синоптики рассказали, какой будет погода 31 октября

Карта погоды (meteoprog.ua)

Ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какая погода ждет украинцев на Хэллоуин.

Как сообщалось ранее, в Украине 30 и 31 октября в некоторых областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности

Напомним, что согласно прогнозу от народного синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода без осадков.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ГидрометцентрсиноптикиХэллоуин
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