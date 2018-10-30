Стало известно, какая погода ждет украинцев на Хэллоуин

Иллюстративное фото (pixabay.com)

По всей стране вероятны дымки и туманы, что станет своеобразным "бонусом" для празднования Хэллоуина

В Украине погода на Хэллоуин 2018, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, ожидается теплой и сухой, осадков не предвидится. В среду средняя температура в дневное время составит +13..+15 градусов, в ночное +9..+11 градусов. Сила ветра - от 5 до 10 метров в секунду (направление - северо-западное). Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В дневное время температура воздуха будет колебаться от +9 градусов (в Луганске) до +20 градусов (в Одессе). В ночное - от +2 градусов до +13 градусов.

В северных областях страны днем будет от +10 до +15 градусов, а ночью - от +4 до +11 градусов. Юг в дневное время прогреется от +17 до +20 градусов, а ночью температурный столбик будет показывать от +10 до +13 градусов.

В Крыму днем будет от +17 до +19 градусов, а в ночное время, в самый "разгар" Хэллоуина, от +10 до +12 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Температура воздуха в западных областях Украины составит от +16 до +19 градусов, ночью от +8 до +11 градусов. На востоке без осадков, днем от +11 до +13, ночью от +2 до +6.

В Центре страны будет сухо и малооблачно, в дневное время температура составит от +15 до +18 градусов, а ночью - от +7 до +9 градусов.

В Киеве в среду, 31 октября, осадков не предвидится, хотя и будет довольно сыро. В дневное время температура составит от +13 до +15, а в ночное - от +9 до +11 градусов.

Добавим, что по всей стране вероятны дымки и туманы, что станет своеобразным "бонусом" для празднования Хэллоуина.

Иллюстративное фото (pixabay.com/jill111)

Как сообщалось ранее, в Украине 30 и 31 октября в некоторых областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, что согласно прогнозу от народного синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода без осадков.

Также мы писали о том, что известный экстрасенс Хелен Брайт поделилась с украинцами своим мнением по поводу того, что надо делать на Хэллоуин 2018.

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Видео: РБК-Украина