Стало відомо, яка погода чекає українців на Хелловін

Ілюстративне фото (pixabay.com)

По всій країні вірогідні димки і тумани, що стане своєрідним "бонусом" для святкування Хелловіна

В Україні погода на Хелловін 2018, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, очікується теплою і сухою, опадів не передбачається. У середу середня температура вдень становитиме +13..+15 градусів, вночі +9..+11 градусів. Сила вітру - від 5 до 10 метрів в секунду (напрямок - північно-західний). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В денний час температура повітря коливатиметься від +9 градусів (у Луганську) до +20 градусів (в Одесі). Вночі - від +2 градусів до +13 градусів.

У північних областях країни вдень буде від +10 до +15 градусів, а вночі - від +4 до +11 градусів. Південь в денний час прогріється від +17 до +20 градусів, а вночі температурний стовпчик показуватиме від +10 до +13 градусів.

У Криму вдень буде від +17 до +19 градусів, а в нічний час, у самий "розпал" Хелловіна, від +10 до +12 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Температура повітря в західних областях України становитиме від +16 до +19 градусів, вночі від +8 до +11 градусів. На сході без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +2 до +6.

У Центрі країни буде сухо та хмарно, вдень температура становитиме від +15 до +18 градусів, а вночі - від +7 до +9 градусів.

У Києві в середу, 31 жовтня, опадів не передбачається, хоча і буде досить сиро. У денний час температура становитиме від +13 до +15, а вночі - від +9 до +11 градусів.

Додамо, що по всій країні вірогідні димки і тумани, що стане своєрідним "бонусом" для святкування Хелловіна.

Ілюстративне фото (pixabay.com/jill111)

Як повідомлялося раніше, в Україні 30 і 31 жовтня в деяких областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом від народного синоптика Наталки Діденко, в найближчі дні в Україні збережеться тепла погода без опадів.

Також ми писали про те, що відомий екстрасенс Хелен Брайт поділилася з українцями своєю думкою з приводу того, що треба робити на Хелловін 2018.

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Відео: РБК-Україна