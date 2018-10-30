Октябрь закончится в Украине теплой погодой

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стало известно, когда наступит похолодание

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода ожидается в среду, 31 октября и сообщила о том, когда наступит похолодание. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода без осадков.

"В Украине продолжается синоптическая благодать. Хорошо всем. Кто гуляет с грудным ребенком в парке, работникам на открытом воздухе, коммунальщикам спокойно, потому что не рвутся пока трубы, хорошо в домах, где тепло, и особенно тем, кто отапливает газом помещения. Хорошо модницам в замшевой обуви и светлых шерстяных пальто, хорошо бабушкам, которые вечно мерзнут, хорошо колесам без ливней и снега, хорошо фотографам от райской красоты пейзажей, хорошо синоптикам от стабильной погоды, хорошо уличным кошкам и собакам. Октябрь завершится в Украине теплой погодой", - написала синоптик.

Она отметила, что во многих регионах страны в среду будет тепло, ухудшение погодных условий ожидается только в восточных областях.

"В среду температура воздуха будет колебаться в пределах + 14 + 18 градусов. На Юге и на Западе + 17 + 21 градус. Прохладнее будет на востоке Украины - Харьковская область, Сумская область, часть Черниговской и Луганской областей, + 10 + 12 градусов. В восточных областях завтра усилится юго-восточный ветер до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила, что небольшие осадки ожидаются местами на западе и севере Украины, а также отметила, что по всей стране возможны туманы и дымки.

"Дожди, преимущественно небольшие, вероятные местами на Западе и Севере. В общем - без существенных осадков. С метеорологических явлений - туманы и дымки. Водители, не отвлекайтесь на билборды! Там политические лузеры и прочее невесть что. Преимущественно", - написала Диденко.

В столице 31 октября будет сыро, но тепло. А также синоптик предупредила, что с 4 ноября в Украине начнется похолодание.

"В Киеве завтра будет облачно, сыро и тепло. Туман, возможен небольшой дождь, дневная температура воздуха около +15 градусов. Ближайший первый явно некомфортный день - 4 ноября, с похолоданием и дождем. А пока - осенний покой и метеорологическая благодать", - сообщила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды на ноябрь и рассказали, когда в Украине появятся первые настоящие сугробы.

А также мы писали о том, что астрологи предупредили об опасных днях в конце октября.

Видео: РБК-Украина