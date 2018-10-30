Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стало відомо, коли настане похолодання

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода очікується в середу, 31 жовтня і повідомила про те, коли настане похолодання. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що в найближчі дні в Україні збережеться тепла погода без опадів.

"В Україні триває синоптична благодать. Добре всім. Хто гуляє з грудною дитиною в парку, працівникам на відкритому повітрі, комунальникам спокійно, тому що не рвуться поки труби, добре в будинках, де тепло, і особливо тим, хто опалює газом приміщення. Добре модницям в замшевому взутті та світлих вовняних пальто, добре бабусям, які вічно мерзнуть, добре колесам без зливи і снігу, добре фотографам від райської краси пейзажів, добре синоптикам від стабільної погоди, добре вуличним котам і собакам. Жовтень завершиться в Україні теплою погодою", - написала синоптик.

Вона зазначила, що у багатьох регіонах країни в середу буде тепло, погіршення погодних умов очікується лише в східних областях.

"У середу температура повітря буде коливатися в межах + 14 + 18 градусів. На Півдні і на Заході + 17 + 21 градус. Прохолодніше буде на сході України - Харківська область, Сумська область, частина Чернігівської та Луганської областей, + 10 + 12 градусів. У східних областях завтра посилиться південно-східний вітер до штормових поривів, до 15-20 метрів в секунду", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона попередила, що невеликі опади очікуються місцями на заході та півночі України, а також зазначила, що по всій країні можливі тумани та серпанки.

"Дощі, переважно невеликі, ймовірні місцями на Заході та Півночі. Загалом - без істотних опадів. З метеорологічних явищ - тумани і та серпанки. Водії, не відволікайтеся на білборди! Там політичні лузери та інше казна-що. Переважно", - написала Діденко.

У столиці 31 жовтня буде хмарно, але тепло. А також синоптик попередила, що з 4 листопада в Україні почнеться похолодання.

"У Києві завтра буде хмарно, вогко та тепло. Туман, можливий невеликий дощ, денна температура повітря близько +15 градусів. Найближчий перший явно некомфортний день - 4 листопада, з похолоданням і дощем. А поки - осінній спокій і метеорологічна благодать", - повідомила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди на листопад і розповіли, коли в Україні з'являться перші справжні кучугури.

А також ми писали про те, що астрологи попередили про небезпечні дні в кінці жовтня.

Відео: РБК-Україна