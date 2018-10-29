Температурные скачки: синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре

Фото: Погода (Getty Images)

В ноябре ожидается мокрый снег и первые морозы

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам о том, когда в Украине похолодает и выпадет первый снег. Об этом он сообщил в своем комментарии для издания "Известия в Украине".

Леонид Горбань рассказал, что первая неделя ноября будет относительно теплой, а вот после 7-го числа ожидается существенное похолодание и мокрый снег.

"С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11-14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 будет плюсовая температура до 4 градусов. Затем вновь ожидается минусовая температура до 3 градусов мороза. С 20 по 23 ноября плюсовая температура, и с 23 по 27 число морозы усилятся, температура по Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержаться", - рассказал синоптик.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также по словам Горбаня, похожие скачки температуры будут наблюдаться и на протяжении декабря. Выпавший снег будет быстро таять, а первые настоящие сугробы в Украине ожидаются не ранее конца декабря.

"Первый нормальный снег выпадет 27 ноября, но пролежит он недолго и уже на следующий день его смоют дождь и мокрый снег. Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря. Правда, и он пролежит только до первых чисел января. Это связано с тем, что в первой половине января также ожидаются температурные скачки от минуса до плюса. Нормальная зима в Украине, по моим подсчетам, начнется только с 16—17 января", - сообщил Горбань.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на 30 октября.

А также мы писали о том, что астролог предупредил об опасностях в последние дни октября.

Видео: РБК-Украина