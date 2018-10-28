Тепло возвращается: прогноз погоды на конец октября

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Синоптики предвещают в Украине солнечную неделю

Зима все ближе и украинцы уже готовятся к похолоданиям. Однако синоптики обещают преимущественно теплую погоду в конце октября.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в стране продолжит повышаться.

В воскресенье, 28 октября на западе и на севере все так же ожидаются осадки, зато в Украину возвращается тепло. В западных областях днем от 13 до 19 выше нуля, на севере от 12 до 14, в центральных и восточных областях от 19 до 21 градуса, и на юге от 19 до 22 (а местами и 24) градусов тепла.

В понедельник, 29 октября температура воздуха продолжит повышаться. В западных областях днем 16-20 градусов выше нуля, на севере Украины 15-17 градусов, в центральных, восточных областях и на юге -19-21 градус.

Во вторник, 30 октября в Украине без осадков, во всех регионах страны ясно и солнечно В западных областях в центре и на юге днем ожидается от 18 до 20 градусов тепла, в северных 14-16 градусов, в восточных – от 16 до 18 градусов выше нуля.

В среду, 31 октября дожди вернутся в некоторые западные и северные области. Дневная температура воздуха по стране опустится в среднем на пару градусов – так, в западных областях столбик термометра будет колебаться в диапазоне 16-18 градусов, на севере – 11-14 градусов, в восточных областях 13-15 градусов, в центре 16-19 градусов, и только на юге, как и во вторник, ожидается 18-20 градусов тепла.

Кстати, синоптики рассказали о погоде в воскресенье.

Также, синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре.

Напомним, что Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой.

Видео: РБК-Украина