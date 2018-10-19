"Резких потеплений не ожидается": синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре

Коллаж (РБК-Украина)

Не смотря на то, что будет холодно, ноябрь еще побалует солнечными днями

Ноябрь – последний осенний месяц и, как правило, самый холодный, он редко когда дарит хорошую погоду. В Украине сентябрь вместе с октябрем вдоволь порадовали теплой погодой и затяжным "бабьим летом", а вот ноябрь приготовил для нас свои метеорологические "сюрпризы" в виде первых заморозков и мокрого снега. Об этом сообщает "Метеопрог".

Этот ноябрь будет ощутимо холодным и, чем ближе дело будет идти к зиме, тем ниже будет "падать" температура воздуха. Резких потеплений не ожидается.

Холодать начнет очень скоро, уже к концу октября, на Хелоуин, нас ожидает начало похолодания. Оно продолжится в течение всего ноября. Предположительно показатели температуры воздуха опустятся до +3…+5 градусов по ночам. Дни так же станут по-настоящему осенними с показателями +9…+10 по шкале Цельсия .

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Под конец последнего осеннего месяца "стукнут" первые заморозки и не исключено, что в Украину придут также осадки в виде мокрого снега. Первую половину ноября столбики термометров будут удерживаться на отметках в пределах +4…+10 градусов выше нуля. Однако с каждым днем будет становиться все холоднее.

В последнюю неделю ноября, столбики термометров не будут подниматься выше +3…+4 днем, ночью уже будет всего от -1 и до +1 градуса.

Не стоит ожидать в ноябре теплых дней. Но прогноз на ноябрь не так уж пессимистичен. Ориентируясь на долгосрочный прогноз, можно понять, что будет мало дождливых дней. Хотя воздух и будет холодным, но небо будет с малой облачностью без драматичных свинцовых туч, затягивающих все небо.

Совсем без пасмурной погоды с затяжными дождями, конечно же, не обойдется. Но все же в ноябре будет достаточно солнца, чтобы насладиться неспешными осенними прогулками на свежем воздухе.

Кстати, народный синоптик Владимир Деркач также рассказал о том, какой ноябрь ждет украинцев.

Напомним, что заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.

Видео: РБК-Украина