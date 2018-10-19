"Почти настоящая зима": украинцам рассказали, каким будет ноябрь

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Народный синоптик рассказал о погоде на ноябрь 2018 года

Пока украинцы наслаждаются последними днями "бабьего лета", народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь 2018 года. Об этом пишет газета "Волинь-нова".

Эксперт говорит, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает украинцев зимой".

"В начале первой декады будут продолжаться погожие дни, а дальше придет похолодание (иногда до "минуса") с осадками и порывами ветра", - отметил Деркач.

Вторая декада месяца, по словам народного синоптика, тоже будет прохладная.

"Только в начале (декады) ожидаем несколько светлых дней, а дальше такая же некомфортная погода: ночью - мороз, а иногда осадки в виде снега, ветрено (чуть ли не настоящая зима)", - говорит он.

В последний отрезок ноября сначала немного потеплее, а потом снова украинцев ожидает похолодание.

Ранее Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина

Напомним, что заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.