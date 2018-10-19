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"Майже справжня зима": українцям розповіли, яким буде листопад

STYLERЖиття    19.10.2018 - 17:03
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Народний синоптик розповів про погоду на листопад 2018 року

Поки українці насолоджуються останніми днями "бабиного літа", народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на листопад 2018 року. Про це пише газета "Волинь-нова".

Експерт каже, що останній місяць осені "трохи полякає українців зимою".

"На початку першої декади будуть продовжуватися погожі дні, а далі прийде похолодання (іноді до "мінуса") з опадами і поривами вітру", - зазначив Деркач.

Друга декада місяця, за словами народного синоптика, теж буде прохолодна.

"Тільки на початку (декади) очікуємо кілька світлих днів, а далі така некомфортна погода: вночі - мороз, а іноді опади у вигляді снігу, вітряно (ледь не справжня зима)", - говорить він.

В останній відрізок листопада спочатку трохи потепліє, а потім знову на українців чекає похолодання.

Раніше Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

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