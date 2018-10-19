"Різких потеплінь не очікується": синоптики розповіли, яку погоду чекати в листопаді

Колаж (РБК-Україна)

Не дивлячись на те, що буде холодно, листопад ще побалує сонячними днями

Листопад – останній осінній місяць і, як правило, самий холодний, він рідко коли дарує гарну погоду. В Україні вересень разом з жовтнем вдосталь порадували теплою погодою і затяжним "бабиним літом", а от листопад приготував для нас свої метеорологічні "сюрпризи" у вигляді перших заморозків і мокрого снігу. Про це повідомляє "Метеопрог".

Цей листопад буде відчутно холодним і, чим ближче справа буде йти до зими, тим нижче буде "падати" температура повітря. Різких потеплінь не очікується.

Холоднішати почне дуже скоро, вже до кінця жовтня, на Хелоуін, нас чекає початок похолодання. Воно продовжиться протягом всього листопада. Імовірно показники температури повітря опустяться до +3...+5 градусів по ночах. Дні так само стануть по-справжньому осінніми з показниками +9...+10 за шкалою Цельсія .

Iлюстративне фото (pixabay.com)

Під кінець останнього осіннього місяця "стукнуть" перші заморозки і не виключено, що в Україну прийдуть також опади у вигляді мокрого снігу. Першу половину листопада стовпчики термометрів будуть утримуватися на відмітках в межах +4...+10 градусів вище нуля. Проте з кожним днем стає все холодніше.

В останній тиждень листопада, стовпчики термометрів не будуть підніматися вище +3...+4 вдень, вночі вже буде від -1 до +1 градуса.

Не варто очікувати в листопаді теплих днів. Але прогноз на листопад не такий вже песимістичний. Орієнтуючись на довгостроковий прогноз, можна зрозуміти, що буде мало дощових днів. Хоча повітря і буде холодним, але небо буде з малою хмарністю без драматичних свинцевих хмар, що затягують все небо.

Зовсім без похмурої погоди з затяжними дощами, звичайно ж, не обійдеться. Але все ж у листопаді буде достатньо сонця, щоб насолодитися неспішними осінніми прогулянками на свіжому повітрі.

До речі, народний синоптик Володимир Деркач також розповів про те, який листопад чекає українців.

Нагадаємо, що завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

Відео: РБК-Україна